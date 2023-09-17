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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katiliyle 1 ay önce tanışmış! Nurgül Demir, Bursa'daki evinde kendisini öldürüp intihar eden sevgilisi Tuncay Şener ile 1 ay önce tanışmış

        Nurgül, kendisini öldürüp intihar eden sevgilisi ile 1 ay önce tanışmış

        Bursa'da, sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen 38 yaşındaki Nurgül Demir'in, cinayetin ardından intihar eden 35 yaşındaki Tuncay Şener ile 1 ay önce tanıştığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:05
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        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
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        Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'taki 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nurgül Demir ile evine gelen sevgilisi Tuncay Şener arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma kavgaya dönünce, Şener yanında getirdiği tabancayla Demir'i başından vurdu. Ardından da aynı silahla başına ateş edip, intihar etti.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ile Şener'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Nurgül Demir´in cenazesinin İstanbul Silivri Yeni Alipaşa Mezarlığı'nda, Tuncay Şener´in ise Bursa´da Hamitler Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        KATİLİYLE 1 AY ÖNCE TANIŞMIŞ!

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gece kulüplerinde garsonluk ve lokantalara ev yemekleri ile tatlı siparişi yaparak geçimini sağlayan Nurgül Demir'in, kendisini öldürüp intihar eden Tuncay Şener ile 1 ay önce arkadaş ortamında tanıştığı öğrenildi.

        Demir'in alkol problemi olduğu ve kızının velayetinin bu nedenle uzun süredir babası tarafından alınmak istendiği de belirtilirken, çocuk olayın ardından babasına teslim edildi.

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