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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında! - Son dakika haberler

        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!

        İstanbul'da, 34 yaşındaki Meryem Çap, tartıştığı 36 yaşındaki eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Meryem Çap'ın kardeşi Emre Arslan, "1.5 sene önce uzaklaştırma kararı almıştı. Zaten dosyası kabarık birisi. O dönemler polise gitmiştik, yanımızda 1 buçuk sene kalmıştı. Ailesi bize baskı yapmıştı ablamı almak istemişlerdi. Ablamın tekrar onun yanına gitmesinin sebebi ablamı bizimle tehdit etmesiydi. 11 yaşındaki çocuğu Y.'nin gözü önünde kurşunlandı. Tek görgü tanığı o çocuk. O çocuk şimdi ne olacak?" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 08:24 Güncelleme: 24.08.2023 - 08:24
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        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
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        İstanbul Bayrampaşa'da olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

        MERYEM'İ SİLAHLA VURUP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yaşadıkları dairede eşi Şehmuz Çap (36) ile tartışan Meryem Çap (34), silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı en yakın hastaneye kaldırdı. Meryem Çap, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        POLİS KAÇAN CANİ KOCAYI ARIYOR

        Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        "ABLAMI SATIRLA KOVALAMIŞTI"

        Meryem Çap'ın kardeşi Emre Arslan, "İlk evlendikleri zaman satırla kovalaması sonucu ablam bizim evimize geldi. Sonra boşanma sürecine girdiler, sonra tekrar barıştılar. Sonra yine şiddet gördüğünü söylüyordu. Zaten kaçarak evlenmişti. 18 yaşında kaçarken, 'Gelinliğimi giyemedim ama kefenim ile çıkacağım' diye söylemişti.

        "EŞİNDEN ÇOK KORKTUĞUNU SÖYLÜYORDU"

        Eşinden çok korktuğunu söylüyordu, uzaklaştırma kararı almıştı, kadın sığınma evinde kalmıştı. 1 buçuk sene önce uzaklaştırma kararı almıştı. Zaten dosyası kabarık birisi. O dönemler polise gitmiştik, yanımızda 1 buçuk sene kalmıştı.

        "ABLAMI, BİZİMLE TEHDİT ETTİ"

        Ailesi bize baskı yapmıştı ablamı almak istemişlerdi. Ablamın tekrar onun yanına gitmesinin sebebi ablamı bizimle tehdit etmesiydi. Babam daha iyi biliyor konuyu. Kıskanç biriydi" dedi.

        "11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE"

        Arslan,"Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ablam birçok kez kurşunlandı. İnsan hemen suçlunun bulunup cezanın çarptırılmasını istiyor. 11 yaşındaki çocuğu Y.'nin gözü önünde kurşunlandı. Tek görgü tanığı o çocuk. O çocuk şimdi ne olacak? Geleceği ne olacak? En son söylediği, 'Annemin göğsünde, karnında kan vardı' demiş. Eminim devletimiz çalışıyordur, komiserlerimiz çok yardımcı oldular. Bir an önce bulunmasını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

        #Meryem Çap
        #Son dakika haberler
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