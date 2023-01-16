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Cansız bedeni bulunmuştu! Katili en yakını çıktı!
Van'da kan donduran bir olay yaşandı. Keçilerini otlatmak için evinden ayrılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın, kayıp ihbarından 2 gün sonra jandarma ve AFAD tarafından cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gencin en son birlikte görüldüğü babası Zübeyit Tanış ifadeye çağrıldı. Baba Tanış, oğlunu öldürdüğünü ve kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf etti
Van'ın Çatak ilçesinde edinilen bilgiye göre, Övecek Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta keçilerini otlatmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın dönmemesi üzerine ailesi ve yakınlarının yaptığı arama çalışması sonuç vermedi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
AA'da yer alan habere göre durumun jandarma ve AFAD'a bildirilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları iki gün sürdü.
İKİ GÜN SONRA ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucu Tanış'ın cansız bedeni, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde kayalıklar arasında bulundu.
CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Mazlum Tanış'ın cenazesi, otopsi için Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
EN SON BABASIYLA GÖRÜLMÜŞ
Mazlum Tanış'ın otopsisinde, vücudunda saçma tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine en son oğlu ile dağda bulunan baba Zübeyit Tanış'ı ifadeye çağırdı.
OĞLUNU VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Sorgusunda oğlunu silahla vurduğunu, eve döndükten sonra jandarma ve AFAD'a kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf eden baba Tanış, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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KATİL BABA | Son dakika haberler: Cansız bedeni bulunmuştu! Katili en yakını çıktı! - Van haberleri/katil-baba-son-dakika-haberler-cansiz-bedeni-bulunmustu-katili-en-yakini-cikti-van-haberleri-3556503
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