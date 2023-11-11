Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi. B.Ü. (17), aynı mahallede oturan Fatih Haymana´yı (34) aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı.

ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

Fatih Haymana, 34 yaşındaydı.

Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL GENÇ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.