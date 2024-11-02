Katı atık tesisine "koku" tepkisi

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'nde 243 bin metrekarelik alanda kurulan, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR'larla taşınan çöplerin bertaraf edildiği katı atık tesisinden oluşan koku, mahalleliyi rahatsız ediyor.

DHA'nın haberine göre, kokudan şikâyetçi olan mahalleden bir grup, ellerinde "Dikkat bu çöp kalıcı etki bırakır", "Bu bir yatırım değil Araklı'nın yok oluş hikayesidir", "Tercihiniz insan hayatı yerine çöp olmuştur" yazılı pankartlarla tesis önünde toplandı.

Mahalleli adına açıklama yapan Araklı Belediye Başkanı Avni Coşkun Çebi, şunları söyledi:

"Burada şu anda maskesiz durmak imkansız. Bu kokuyla bir saat, iki saat bir arada kalan insanın kimyası bozulur arkadaşlar. Bu kabul edilebilir bir koku değil. O nedenle buradan yetkilerimize özellikle siyasi büyüklerimize bu konuya daha fazla ehemmiyet vermelerini istiyorum. Bu konunun tahammül edilecek tarafı kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır.

İnsanların kimyası bozulmuştur. Bu en kısa zamanda bitsin. 27 Kasım'da Katı Atık Birliği'nde ikinci bir toplantı var. İnşallah oradan müjdeli bir haber bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda buraya geldim; 15 dakika oldu, kimyam değişmeye başladı. Sinir sistemim allak, bulak olmaya başladı. 24 saat burada yaşayan insanların halini düşünemiyorum.