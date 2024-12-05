Kate Winslet hem ağladı hem anlattı: Bana 'Şişman kız rollerine razı olacaksın' dediler

Kate Winslet, başrolde yer aldığı 1997 yapımı 'Titanik' (Titanic) filmi döneminde vücudu hakkında acımasız yorumlara maruz kaldığını anlattı.

Lee Miller hakkındaki yeni biyografik filmi 'Lee'nin tanıtımı için katıldığı '60 Minutes' programında samimi açıklamalar yapan 49 yaşındaki İngiliz oyuncu, "şişman olduğu için utandırıldığını" anımsayarak gözyaşlarını tutamadı. Winslet, 1998 Altın Küre Ödülleri'nde henüz 22 yaşındayken kırmızı halıda yürürken gazeteciler tarafından kilosu nedeniyle eleştirildiğini anlatırken ağladı.

Winslet, 'Titanik'teki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'nun yanında kırmızı halıda yürürken, bir muhabir ona elbisenin içine "biraz eritilip dökülerek" girmiş gibi göründüğünü, "iki beden daha büyük" bir elbise giymesi gerektiğini söylemişti.

Winslet'e göre bunlar, 'Titanik' vizyona girdikten sonra aldığı birçok olumsuz yorumdan yalnızca biriydi.

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"Bu kesinlikle dehşet verici" diyen Winslet, "Nasıl biri sadece yolunu bulmaya çalışan genç bir oyuncuya böyle bir şey yapar ki?" diye yakındı.