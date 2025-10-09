Kate Hudson'dan Kylie Jenner kıyaslaması: Aynıyız

Kate Hudson, kendisiyle dalga geçtiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun, fotoğrafını, Kylie Jenner'ınkiyle kıyasladığı neşeli paylaşımı dikkat çekiciydi.

REKLAM advertisement1

Kate Hudson, sutyen ve rahat bir pantolonla çekilen fotoğrafı ile 28 yaşındaki milyarder girişimci ve realite şov yıldızı Kylie Jenner'ın bikinili fotoğrafını karşılaştırdı. Hudson, gönderisine, "Temelde aynıyız" notunu düştü. Hudson, kendisinin ve Jenner'ın otelde çekilen fotoğrafları arasındaki farkı muzipçe ortaya koydu.

REKLAM

Kate Hudson'ın neşeli paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, henüz Kylie Jenner cephesinden bir yanıt gelmedi. Ancak Jenner'ın 29 yaşındaki süper model ablası Kendall Jenner, 'beğeni' göndererek Hudson'a yanıt verdi.

Kate Hudson

Kate Hudson'ın hayranları, üç çocuk annesi ünlü oyuncunun doğal bir güzelliğe sahip olduğu şeklinde yorumlar yaparak, Kylie Jenner'dan daha seksi göründüğünü söyledi.

Kylie Jenner