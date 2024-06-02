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        Haberler Gündem Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 02:49 Güncelleme: 02.06.2024 - 02:49
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        Kastamonu'da kaza: 2'si ağır 5 yaralı
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        Kastamonu-Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde Satı Dolapçı yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki İsmet, Engin ve Satı Dolapçı ile Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Gürleyen ve Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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