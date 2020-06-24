Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, merkeze bağlı Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi, salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla ikinci bir emre karara kadar karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.