Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da "cinsel istismar" suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 01.06.2024 - 00:35 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:37
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cinsel istismar" suçundan hükümlü T.D'nin Araç ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Polisin düzenlediği operasyonla 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
T.D, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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