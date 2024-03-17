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        Haberler Gündem Kastamonu'da evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan şehit annesi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 00:14 Güncelleme: 17.03.2024 - 00:14
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        Evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı
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        Şehit Mevlüt Tepe'nin ilçeye bağlı Öveçler köyünde yaşayan annesi Fatma Tepe'nin 2 katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Cide Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Tepe'ye ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangında hafif şekilde yaralanan Fatma Tepe, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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