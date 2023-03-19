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Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobille dere yatağından geçerken mahsur kalan kalan 3 kişi kurtarıldı

Giriş: 19.03.2023 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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AA

İlçeye bağlı Alınören köyü Hızar Mahallesi'nde Mustafa Cihat A. aracıyla geçmeye çalıştığı derenin yağmur nedeniyle debisinin yükselmesi nedeniyle yanındaki 2 kişi ile mahsur kaldı. Bunun üzerine otomobildekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Araç Belediyesi Acil Kurtarma ekiplerince otomobil sürücüsü ve 2 yolcu kurtarıldı. Ambulanslarda muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Büyük bölümü sular altında kalan otomobil ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kepçe ile dereden çıkarıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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