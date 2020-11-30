Kastamonu'da anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

AA

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığını belirtti. Bahçacıoğlu, bu kapsamda 1 Aralık'tan başlayarak 4 Ocak 2021 tarihine kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini duyurdu.