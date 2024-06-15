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        Haberler Bilgi Gündem Kastamonu bayram namazı vakti: 2024 Kastamonu Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2024 Kastamonu bayram namazı vakti

        Bu sene 16-19 Haziran arasında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ilk gününde cemaat bayram namazı kılmak için bir araya gelecek. Diyanet İşleri, 81 il için bayram namaz saatlerini açıkladı ve Kastamonu bayram namaz vakti de belli oldu. İşte, 2024 Kastamonu Kurban Bayramı namaz saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:15
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        • 1

          Tüm ülkede Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri, bayram namazı saatlerini de açıkladı. Bayramın ilk günü, namaz kılmak için bir araya gelecek vatandaşların kendi il saatine göre namaz kılması gerekiyor. İşte, 2024 Kastamonu Kurban Bayramı namaz saati...

        • 2

          2024 KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Diyanet İşleri, Kastamonu bayram namaz saatlerini açıkladı.

          Kastamonu bayram namazı saati: 05.47

          KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

          Diyanet İşleri, bu sene bayramda kurban kesecek vatandaşları aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor;

          - Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

          - Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.

          - Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

          - Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

          - Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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