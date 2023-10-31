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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

        Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 23:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 23:09
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        Hamas'tan yabancı esirler açıklaması
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        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

        Çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

        "BİZİM ONLARI GAZZE'DE TUTMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

        İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun, Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

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        Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer." ifadelerini kullandı.

        Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde elde edeceği yenilgiyle siyasi geleceğini de bitireceğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bu da işgalci oluşumun sonu için bir başlangıç olacak." dedi.

        İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmeye başladığı günden bu yana İsrail'e ait 22 askeri aracı imha ettiklerini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları mensuplarının İsrail güçleriyle çatışmalara girdiğine ve çok sayıda zayiat verdirdiğine dikkati çekti.

        İsrail ordusuna karşı savunma eylemlerinin devam ettiği ve bu eylemlerin henüz başlangıç olduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde, "Gazze Şeridi'nin düşman için mezar olacağını" söyledi.

        Ebu Ubeyde, son günlerde Gazze Şeridi açıklarında ilk defa kullandıkları torpido ile denizdeki bazı hedeflere saldırı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

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        #Gazze esirler
        #haberler
        #Hamas
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