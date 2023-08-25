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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de kasiyer Merve Acar'ın öldürülme anı kamerada! - Son dakika haberler

        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 26 yaşındaki Yusuf Söylemez'in kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni 25 yaşındaki Hasan Söylemez'in kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki Merve Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:15
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        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
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        Denizli'de olay, Pamukkale ilçesinde 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez (25) ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez (26), parkta buluştu.

        BULUŞMAYA ARKADAŞLARIYLA GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı de getirdi.

        KAVGA SIRASINDA MARKETE SIĞINDI

        Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı.

        KASİYER MERVE'YE ATEŞ ETTİ

        Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı.

        KARNINA VE GÖĞSÜNE SAÇMALAR İSABET ETTİ

        Karnına saçmalar isabet eden Merve Acar ile göğsüne saçmalar isabet eden Hasan Söylemez, kanlar içinde yere yığıldı.

        MERVE ACAR KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar ve Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        ÇEYİZ PARASI BİRİKTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

        Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Acar'ın muhtar Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Acar'ın işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirdiği de belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Hasan Söylemez'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ İLE YANINDAKİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etti. Ekipler, Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı Yusuf Söylemez (26) ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Markete ait güvenlik kamerası görüntülerinde market önünde Yusuf Söylemez ile tartışan Hasan Söylemez'in markete girmesi ardından Yusuf Söylemez'in yanındaki 6 kişiyle ve elindeki pompalı tüfekle markete girip, önce Merve Acar'ı ardından Hasan Söylemez'i vurduğu görüldü.

        Görüntülerde ayrıca olay yerindeki vatandaşların Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekiplerince ambulansa taşınması yer aldı.

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        #Merve Acar
        #Son dakika haberler
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