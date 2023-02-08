Hatayspor maçı sonrası şehirde bulunduklarını ve depremi bu kentte yaşadıklarını belirten Koita, "Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. Bu acımasız uyanış beni panikletti. Çünkü, neler olduğunu ilk anda anlayamadım. Odadaki her eşyanın hareket ettiğini gördüm ve deprem olduğunu fark ettim. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti. Bir an önce çıkmam gerektiğini biliyordum. Ancak, büyük depremin hemen ardından güçlü bir artçı şok hissettim." dedi.

"ŞANSIMIZ BİNANIN SAĞLAM OLMASIYDI"

32 yaşındaki Gineli futbolcu, "Şansımız, bulunduğumuz binanın gerçekten sağlam olması ve çökmemesi oldu. Aşağıya doğru hızlı şekilde indik ve otobüse sığındık. Çok soğuktu. Üşüyen çocuklar vardı. Acele şekilde aşağıya indikleri için düzgünce giyinememişlerdi" ifadelerini kullandı.

Otele dönmesi yasaklandığı için oradaki çocuklarla ilgilendiğini belirten Koita, çocukların paniklerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiğini de sözlerine ekledi.