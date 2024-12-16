Kasımpaşa'nın asist makinesi: Hajradinovic!
Süper Lig'in 16. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 19'a yükselten Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic iki asistlik performansıyla dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor’u mağlup ederek puanını 19’a yükselten Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic performansıyla dikkat çekti. 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Brekalo ve Barak’ın gollerinin asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sezon Galatasaray’la 3-3 berabere kalınan maçta golünün yanı sıra ilk asistine de imza atan Hajradinovic böylece toplam asist sayısını da 3’e yükseltti.
Geçen sezon asist krallığında uzun süre zirvede kalan Hajradinovic, sezonu Galatasaraylı Mertens'in ardında ikinci sırada tamamlamıştı.
Geçen sezon 14 asist ve 5 gol üreten 30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'daki 7. sezonunu geçiriyor. Eyüpspor’u yenerek çıkışa geçen Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’de bu hafta Rams Başakşehir’e konuk olacak.