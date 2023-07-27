Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa transferi açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa, Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki futbolcunun Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3 yıllık anlaşmaya imza attığı bildirildi.

        Son olarak İspanya ekiplerinden Leganes forması giyen Kenneth Omeruo; 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Kasımpaşa'da oynamıştı.

        Omeruo, 2016-2017 sezonunda ise bir başka Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da forma giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Habertürk Anasayfa