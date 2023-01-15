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Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN! Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçı ilk 11'leri ve kadroları! Kasımpaşa Karagümrük canlı skor

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Kasımpaşa, 19. haftadaki 'Haliç Derbisi'nde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 15.01.2023 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN! Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçı ilk 11'leri ve kadroları! Kasımpaşa Karagümrük canlı skor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor.

30' Hadergjonaj

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım Kazım, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Son maçında Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde çıktığı 5 resmi maçta 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. 17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 18 puanla 14. sırada yer alıyor

Ligde son 3 maçta topladığı 7 puanla düşme hattıyla arasındaki farkı açan ve 10. sıraya yükselen Fatih Karagümrük ise geride kalan 17 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle hanesine 20 puan yazdırdı.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Hadergjonaj’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Petretta ve Fall yok.

KARAGÜMRÜK'TE DIAGNE CEZALI

Fatih Karagümrük’te de Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Efe Tatlı sakat olan isimler. Ayrıca bu sezon ligde kaydettiği 10 golle, kırmızı-siyahlı ekibin en golcü ismi olan Diagne de sarı kart cezalısı.

Öte yandan İl Güvenlik Kurulu kararıyla, karşılaşmada deplasman takımı taraftarı yer almıyor.

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