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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. 30' Hadergjonaj STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 1 KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım Kazım, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya. MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Son maçında Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde çıktığı 5 resmi maçta 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. 17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 18 puanla 14. sırada yer alıyor Ligde son 3 maçta topladığı 7 puanla düşme hattıyla arasındaki farkı açan ve 10. sıraya yükselen Fatih Karagümrük ise geride kalan 17 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle hanesine 20 puan yazdırdı.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Hadergjonaj’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Petretta ve Fall yok.

KARAGÜMRÜK'TE DIAGNE CEZALI Fatih Karagümrük’te de Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Efe Tatlı sakat olan isimler. Ayrıca bu sezon ligde kaydettiği 10 golle, kırmızı-siyahlı ekibin en golcü ismi olan Diagne de sarı kart cezalısı. Öte yandan İl Güvenlik Kurulu kararıyla, karşılaşmada deplasman takımı taraftarı yer almıyor.

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