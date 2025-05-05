Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a çiçek!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Kasımpaşa Başkan Vekili Orhan Yüksel, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a müsabaka öncesinde çiçek takdim etti. Sezon başından bu yana süren uygulama bu maçta da devam etti.

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Öte yandan Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, bitime 4 hafta kala Elit B Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden ve Elit A Ligi'ne yükselen Kasımpaşa U17'ye kupasını teslim etti.