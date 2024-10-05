Kasımpaşa-Bodrum FK maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Bodrum FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Ligde 7 haftada 7 puan toplayan Kasımpaşa, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
SAAT: 13:30
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
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PAŞA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Kasımpaşa 34. dakikada Fall'un attığı harika golle maçta 1-0 öne geçti. Ceza sahasına uzak mesafeden kaleci Sausa'nın öne çıktığını gören Senegalli futbolcu aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Golün ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, golün öncesinde Kevin Rodrigues'in Taulant Seferi ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibe faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.
Bodrum FK: Sausa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Fredy, Mohammed, Seferi, Dimitrov, Puşcaş
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.
Sezonun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 7 puanla 14. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplayan Sipay Bodrum FK, averajla 8. sırada yer alıyor.