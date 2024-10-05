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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa-Bodrum FK maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa-Bodrum FK maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Bodrum FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Ligde 7 haftada 7 puan toplayan Kasımpaşa, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:27
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        SAAT: 13:30

        HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

        YAYIN: beIN SPORTS 1

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        PAŞA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

        Kasımpaşa 34. dakikada Fall'un attığı harika golle maçta 1-0 öne geçti. Ceza sahasına uzak mesafeden kaleci Sausa'nın öne çıktığını gören Senegalli futbolcu aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

        Golün ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, golün öncesinde Kevin Rodrigues'in Taulant Seferi ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibe faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti.

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        İLK 11'LER

        Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.

        Bodrum FK: Sausa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Fredy, Mohammed, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.

        Sezonun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 7 puanla 14. sırada bulunuyor.

        Süper Lig'de 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplayan Sipay Bodrum FK, averajla 8. sırada yer alıyor.

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