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Kasımpaşa - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan'la çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor

Giriş: 04.01.2023 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN | Kasımpaşa - Alanyaspor canlı izleme ekranı
HABERTURK.COM

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 2

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 18 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor 7 maçta rakibine üstünlük kurmayı başarırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba

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Lacivert-beyazlı ekip, yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan'la çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Adana Demirspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından son maçında Kayserispor'u 3-1'le geçen Alanyaspor'da ise hedef galibiyet serisi yakalamak.

Spor Toto Süper Lig'de 15 maç sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Tirpan cezalı. Corendon Alanyaspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

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