Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.646,89 %-0,05
        DOLAR 34,7113 %0,03
        EURO 36,5696 %-0,43
        GRAM ALTIN 2.948,26 %-0,46
        FAİZ 41,32 %1,27
        GÜMÜŞ GRAM 33,93 %-0,79
        BITCOIN 95.224,00 %-2,66
        GBP/TRY 44,1586 %-0,06
        EUR/USD 1,0526 %-0,48
        BRENT 72,58 %1,03
        ÇEYREK ALTIN 4.820,40 %-0,46
        Haberler Ekonomi Para Kasımda ihracat düştü ithalat arttı - Para Haberleri

        Kasımda ihracat düştü ithalat arttı

        Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 gerilerken, ithalat yüzde 2.4 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımda ihracat düştü ithalat arttı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ticaret Bakanlığı kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 3.1 oranında azalışla 22 milyar 291 milyon dolara geriledi. İthalat ise 2.4 artışla 29 milyar 654 milyon dolara çıktı.

        Böylece kasımda dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 7 milyar 363 milyon doları buldu.

        Ocak-Kasım döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artarak 238 milyar 486 milyon dolara çıktı. Buna karşılık ithalat yüzde 6.4 gerileyerek 311 milyar 703 milyon dolara düştü.

        Böylece 2024'te 11 aylık dış ticaret açığı geçen yıla oranla yüzde 27'lik düşüşle 73 milyar 216 milyon dolara geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Habertürk Anasayfa