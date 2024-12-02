Kasımda ihracat düştü ithalat arttı

Ticaret Bakanlığı kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 3.1 oranında azalışla 22 milyar 291 milyon dolara geriledi. İthalat ise 2.4 artışla 29 milyar 654 milyon dolara çıktı.

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Böylece kasımda dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 7 milyar 363 milyon doları buldu.

Ocak-Kasım döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artarak 238 milyar 486 milyon dolara çıktı. Buna karşılık ithalat yüzde 6.4 gerileyerek 311 milyar 703 milyon dolara düştü. Böylece 2024'te 11 aylık dış ticaret açığı geçen yıla oranla yüzde 27'lik düşüşle 73 milyar 216 milyon dolara geriledi.