Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.009,33 %-1,04
        DOLAR 28,9472 %0,04
        EURO 31,7931 %0,10
        ALTIN 1.900,82 %-0,03
        FAİZ 39,59 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 23,25 %0,00
        BITCOIN 37.887,00 %0,40
        GBP/TRY 36,7737 %0,08
        EUR/USD 1,0967 %-0,05
        BRENT 83,35 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 3.107,84 %-0,03
        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemeler yıllık yüzde 122 arttı - Para Haberleri

        Kartlı ödemeler yıllık yüzde 122 arttı

        Ekim ayında yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 08:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartlı ödemelerde yüzde 122'lik artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar lira oldu.

        BKM, ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı.

        Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 113,9 milyon, banka kartı sayısı 186,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 85,8 milyon adet oldu. Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedi yüzde 18, banka kartı adedi yüzde 12, ön ödemeli kart adedi ise yüzde 25 arttı. Toplam kart sayısı ise 385,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

        REKLAM

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 683,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 137,3 milyar lirasında banka kartları, 15,5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 129, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 89 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 126 olarak belirlendi.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1,4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 789,9 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 548,5 milyon adedinde banka kartları, 100,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 22 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 36 oldu.

        İnternetten kartlı ödeme ise 237 milyar lira olarak tespit edildi. Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        İsrail ordusu: Ateşkes devam edecek
        İsrail ordusu: Ateşkes devam edecek
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Kocaeli'de 5 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Kocaeli'de 5 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        Habertürk Anasayfa