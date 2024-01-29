Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu

"BURADA YENİ ARKADAŞLAR EDİNİYORUM"

Yarı yıl tatilini değerlendirmek için eşi ve kızı ile İstanbul'dan gelen Görkem Özergin, her yıl kar keyfi için Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih ettiklerini anlattı.

Özergin, "Buranın en güzel yanı İstanbul'a yakın olması. Arabayla gelebiliyor olmamız. Erzurum, Kayseri gibi lokasyonlar daha zor ve meşakkatli oluyor. Eşim ve kızımız da burayı çok seviyor. O yüzden hep buraya geliyoruz" ifadesini kullandı.