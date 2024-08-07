Kart borcunu ödemeyenlerin sayısında yüzde 70'lik artış

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, haziran ayına ilişkin bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayılarını açıkladı. Bu rakamlar ilgili ay içinde bireysel kredisi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş tekil kişi sayısını veriyor.

TBB verilerine göre haziran ayında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 142 bin 28 oldu. Kart borcunu ödemeyenlerin sayısı bir önceki aya göre 16 bin 791 yükseldi. Bu son dönemde en hızlı aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Aylar Bireysel Kredi Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı Bireysel Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı (2023) 1 92443 75075 2 60167 44477 3 87464 81825 4 73122 65484 5 100370 75507 6 67639 71580 7 113925 96409 8 101855 98182 9 118857 90013 10 106926 98105 11 105878 92671 12 105379 120635 (2024) 1 117753 117634 2 107307 109988 3 96617 124186 4 110181 124959 5 136244 125237 6 118855 142028 Ocak - Haziran 2023 399377 379591 Ocak - Haziran 2024 536020 645474

*İlgili ayların toplamı ile alt toplam arasındaki fark, aynı kişinin farklı aylarda takibe intikal etmiş farklı kayıtlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Kişi birden fazla ayda takibe intikal etmiş ise alt toplamda sadece bir kez sayılmaktadır.

Ocak-Haziran 2024 döneminde ise kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 645 bin 474'e ulaştı. Geçen yılın ilk 6 ayında 379 bin 591 kişi kart borcunu ödememişti. Yani bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kart borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 70 yükseldi. KREDİ BORCUNU ÖDEMEYENLERİN SAYISI YÜZDE 34 YÜKSELDİ Haziran ayında kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı mayıs ayına göre 17 bin 389 kişilik düşüşle 118 bin 855'e geriledi. Ancak 6 aylık verilere bakıldığında geçen yıla göre hızlı bir artış yaşandığı görüldü. Bu yılın ilk 6 ayında bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 34 yükseldi.