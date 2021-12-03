Karşıyaka Galatasaray basketbol maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

PINAR KARŞIYAKA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesi olan Karşıyaka Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Karşıyaka Galatasaray basketbol maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.