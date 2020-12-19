Yerli ticari araç üreticilerinden Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric modellerinde yeni bir ihracat açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, marka son olarak Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric teslimatı gerçekleştirdi. Karsan, distribütörü Anadolu ROM’la Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olmuştu.
Karsan’ın elektrikli ürün gamının 8 metre sınıfındaki üyesi Atak Electric, 230 kW motor gücü ve 2500 Nm tork üretiyor.
BMW’nin geliştirdiği beş adet 44 kWh bataryayla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km menzili sahip ve yAC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.
Jest Electric ise 135 kW güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ile 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. Jest Electric'in menzili 210 km olarak açıklanıyor.
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