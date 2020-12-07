Karsan, yakın bir zamanda tanıtacağı Seviye 4 otonom sürüş özelliklerine sahip Atak Electric’i banttan indirdi. Böylece sene başından bu yana devam eden test, simülasyon ve validasyon çalışmaları tamamlanan Otonom Atak Electric’in üretimine resmen başlayan şirketin, Avrupa’nın ilk Seviye 4 otonom otobüs üreticisi olduğu kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, bir başka Türk şirketi ADASTEC ile iş birliği yapıldı. ADASTEC tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.
'GELECEK OTONOM ARAÇLARDA'
Konuya ilişkin bilgiler paylaşan Karsan CEO’su Okan Baş, "Elektrikli, hibrit motorlu veya yakıt hücreli araçların otomotiv endüstrisindeki payı her geçen gün artarken, Karsan olarak biz de yüzde 100 elektrikli toplu taşıma çözümleri sunuyoruz. Bir yıl gibi kısa sürede seri üretimlerine başladığımız Jest Electric ve Atak Electric, bu anlamda yeni teknolojinin ihracatı bakımından ülkemizin en önemli modelleri arasında yer alıyor. Ancak, bizler bunun sadece elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağının farkındayız. Çünkü gelecek bağlantılı ve otonom araçlarda olacak. Bir ekosistem içerisinde birbiriyle iletişim kuran araçlar hem daha temiz yarınları hem de ulaşımda maksimum güvenliği sağlayacak" diye konuştu.
İLK TESLİMAT 2021'DE
Karsan Ar-Ge ve ADASTEC’in Otonom Atak Electric üzerinde sene boyunca kapsamlı bir çalışma yaptıklarının altını çizen Okan Baş, "Ağustos ayında ilk prototipini tamamladığımız 4’üncü seviye otonom sürüşe sahip Atak Electric’in simülasyon ve validasyon testlerini ise Bursa’daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde Avrupa’nın dikkatini çektik ve Romanya’nın önemli teknoloji şirketlerinden BSCI’dan ilk siparişimizi aldık. 2021 yılının hemen başında teslim etmeyi planladığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa’da ilk elektrikli otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Dünyada otomotiv mühendisliğinin çatı örgütleri tarafından belirlenen 6 temel otonom sürüş seviyesi bulunuyor. Bu otonom seviyeleri en düşükten yükseğe, Seviye 0, Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5 şeklinde sıralanıyor. Seviye 4 otonomda, önceden belirlenmiş rotalarda, direksiyonun tüm kontrolü, frenleme ayarı, hızlanma/yavaşlama özellikleri, araç ve yol takibi görevleri, sürücüye gerek kalmadan, akıllı sistemler tarafından kontrol ediliyor. Bu seviyede ayrıca, trafiğin akışına göre karar gerektiren dönme, sinyal verme ve şerit değiştirme gibi eylemler araç tarafından yapılıyor.
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