Yerli ticari araç üreticisi Karsan, Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı.
Bursa Valiliği binasında düzenlenen protokol törenine; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Karsan CEO’su Okan Baş, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Bulucu, İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut ve İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş katıldı.
Törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi için istihdama ve eğitim alanındaki işbirliklerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi.
Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolün de Karsan’ın bu amacından yola çıkarak hayata geçirdiği işbirliğinin bir eseri olduğunu vurgulayan Okan Baş, mesleki eğitimle sektörü buluşturarak geleceğe yatırım yapan böylesi geniş kapsamlı bir işbirliğinin tarafı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Okan Baş, "Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın sektörümüze, kadın istihdamına ve ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Söz konusu protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı kurulması” ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin 10'uncu sınıflarından seçilerek eğitim görecek 20 öğrencinin en az yüzde 50’sini kız öğrencilerin oluşturması planlanırken, çalışmayla yakın geleceğin kadın istihdamının artırılmasına öncülük etmesi amaçlanıyor.
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