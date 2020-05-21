Yerli ticari araç üreticisi Karsan, Bozankaya Otomotiv ile teknoloji transferi ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının devri sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Söz konusu anlaşma ile Bozankaya Otomotiv’in geliştirdiği elektrikli otobüslere ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla, Türkiye ve uluslararası pazarda tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Karsan'ın oldu. Kararın Karsan'ın elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla alındığı belirtiliyor.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla, Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.'nin (Bozankaya Otomotiv) geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere (Otobüsler) ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere (Traction Unit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) Otobüsler'e ilişkin yapılan tüm yatırımların Şirketimize devredilmesi için Bozankaya Otomotiv ile Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme imzalanmasına ve söz konusu devir işlemleri için izin almak üzere Rekabet Kurumuna başvuru yapılmasına karar vermiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır" denildi.
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