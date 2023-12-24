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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta yoğun tipi! Üç araç birbirine girdi, 17 yaralı

        Kars'ta yoğun tipi! Üç araç birbirine girdi, 17 yaralı

        Kars'ta, Hanlar Geçidi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:56
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        Üç araç birbirine girdi: 17 yaralı
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        Yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle, Kars-Digor kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde, 2 otomobil ile 1 yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

        Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 1'i bebek, 1'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si ambulansla, 5'i kendi imkanlarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

        Görüş mesafesinin çok az olduğu bölgede, kaza nedeniyle yol, Digor istikametinde trafiğe kapatıldı.

        Kazada, araçlarda bulunan ve yara almayanlar yakınlarda bulunan evlere sığındı, daha sonra servislerle şehir merkezine taşındı.

        Kazanın, tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesinde mahsur kalan otomobile arkadan gelen minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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