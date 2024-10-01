Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kars'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Kars'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Ali Zer, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 01:59 Güncelleme: 01.10.2024 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kars'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Şehitler Mahallesi 130. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ali Zer'in (56) evinden koku alan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde Zer, koltukta hareketsiz halde bulundu.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelme ekiplerinin incelemesinin ardından Zer'in cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kars
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan sınırında hareketlilik
        Lübnan sınırında hareketlilik
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Habertürk Anasayfa