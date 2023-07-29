Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor
Kars'ta tarımda ve yük taşımada kullanılan atlar, sıcak havada sahipleri tarafından derede serinletiliyor
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Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla, yük taşıma, tırmıklama ve bazen köyler arası yarışlarda kullanılan atlar, sahiplerince dereye geçirildi.
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Sıcaktan ve sineklerden bunalan atların, soğuk suda yuvarlanıp yüzdüğü ve koştuğu görüldü.
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At sahiplerinden Bener Demirci, sıcak havalarda zorlanan atlara, suyla serinletmenin iyi geldiğini söyledi.
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Demirci, atların köy yaşamında çok önemli yeri olduğunu belirterek, "Tırmığa koştuğumuz atları çok sıcak olduğu için dereye getirdik. Derede banyo yaptırıyoruz.
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Atların arası sineklerle iyi değil. Sinekler, tarlada ve çayırda atları perişan ediyor. Biz de atları yıkayalım, tozdan topraktan temizlensin dedik" ifadelerini kullandı.
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Arda Döşkaya da atların sudan keyif aldığını dile getirerek, "Hava çok sıcaktı, atımızı getirip yıkadık, at serinledi. Atları, tırmıkta, ot toplamada ve yarışta kullanıyoruz" dedi.
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