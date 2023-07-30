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        Haberler Gündem Kars'ta otomobil koyun sürüsüne çarptı, çoban ağır yaralandı - Güncel haberler

        Kars'ta otomobil koyun sürüsüne çarptı, çoban ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu çoban ağır yaralandı, 7 koyun öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 00:07
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        Kars'ta otomobil koyun sürüsüne çarptı
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        Iğdır istikametinden Kağızman'a gelen Murat K. (25) idaresindeki otomobil, Devebuk köyü mevkisinde koyun sürüsüne ve çobana çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan çoban Süleyman Öztürk (65), sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Öztürk, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kazada 7 koyun da öldü.

        Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, ölen koyunlar yoldan kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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