Kars'ta kurtlar 13 yıl uydu vericisiyle takip edildi

Türkiye'nin Kars-Ardahan yaylalarının, kurtlar ve insanların uzun yıllardır bir arada yaşadığı önemli bir coğrafya olduğuna işaret eden Şekercioğlu, "Bu bölge, kurtların hayatta kalması ve insanlarla uyumlu yaşaması için kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu türler arasındaki uyumu desteklemek ve doğal yaşamı korumak için yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır" dedi.