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        Haberler Yaşam Kadın Kars'ın tüm ilçelerine kadın kooperatifi

        Kars'ın tüm ilçelerinde kadın kooperatifleri kurulacak

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars'ın tüm ilçelerinde kadın kooperatifi kurmayı amaçladıkları bildirdi. Polat, "Amacımız sadece kooperatif kurmak değil, iyi ürünler ortaya çıkartıp, iyi ürünleri de iyi fiyata satıp kendi kedine dönen bir sistemi oluşturmamız lazım. Kaymakam arkadaşlarımıza talimat verdik, altyapı çalışmalarına bakıyorlar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:59 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:59
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        Kars'ın tüm ilçelerine kadın kooperatifi
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        Kars'ta, çeşitli renklerle boyanan koçların boyun ve boynuzlarına takılan bereket sembolü elma, nar ve şekerlemelerle "sürüye katım" geleneği sürdürülüyor.

        Merkeze bağlı Oğuzlu köyünde düzenlenen yöreye özgü bitkilerin tanıtımı ve "koç katım" programına gelen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, köy girişinde atlılar tarafından karşılandı. Kafkas halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, Oğuzlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi'ni ziyaret eden Polat, tıbbi aromatik bitkilerden yapılan ürünleri inceledi.

        "AMACIMIZ SADECE KOOPERATİF DEĞİL"

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Polat, burada yaptığı konuşmada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek "Amacımız her ilçede kadın kooperatifini hayata geçirmek. Sadece kooperatif kurmak değil, iyi ürünler ortaya çıkartıp, iyi ürünleri de iyi fiyata satıp kendi kedine dönen bir sistemi oluşturmamız lazım. Kaymakam arkadaşlarımıza talimat verdik, altyapı çalışmalarına bakıyorlar." dedi.

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        "İYİ ÜRÜNLER OLURSA ALMAYA TALİBİZ"

        İyi insanlarla iyi kooperatifler kurup Kars'a dönük ürünleri öne çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Polat, kooperatiflerce üretilen iyi ürünlere talip olduklarını dile getirdi. Polat, Valilik olarak her zaman kooperatiflerin destekçisi olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki yıl içerisinde tüm ilçelerimizde iyi kooperatifler kurulduğunu ve iyi şeyler ürettiğini hep beraber göreceğiz. İyi ürün olursa biz tüm ürünlerini almaya talibiz, yeter ki güzel ve Kars'a dönük ürünler üretsinler biz kamu kurumlarımız, belediyemizle hepsini alır, destek de oluruz."

        "HEMŞEHRİLERİMİZİN TARLASINDA, AHIRINDA OLACAĞIZ"

        Polat, programa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, veterinerlerimizle, ziraat mühendislerimizle, teknikerlerle sahada olacağız. Çiftçilik, hayvancılık yapan hemşerilerimizin tarlasında, ahırında olacağız. Köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımıza dokunacağız, vatandaşımızın isteklerini devletimizin tüm imkanlarının emirlerinde olduğunu hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından süslenen koçlar sürüye dahil edildi.

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