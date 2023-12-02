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        Haberler Yaşam Kars'ın Ani mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor

        Kars'ın Ani mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor

        Kars'taki Ani Ören Yeri mağaraları, keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:15
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          Kars'ta Arpaçay Nehri'nin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 döneminde Bagratlılar, 1045-1064 döneminde Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.

        • 2

          Tarihte Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan, 11. ve 12. yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserleriyle de öne çıkan Ani, 2016'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Ani Ören Yeri'nin yüzeyindeki eserlerin yanı sıra yer altında bulunan mağara ve yeraltı şehirleri de dikkati çekiyor.

        • 3

          Bostanlar ve Mığmığ deresinde, 693'ü tek odalı, 91'i iki odalı, 26'sı 8 odalı olmak üzere toplamda 823 mağara bulunuyor. Bölgede ayrıca 16 güvercinlik, 1 kervansaray, 3 yer altı geçidi, 1 manastır, 35 kilise, 13 mezar ve 3 kullanımı belirsiz yapı yer alıyor.

        • 4

          "KESİNTİSİZ OLARAK 5 BİN YILLIK YAŞAM ALANI"

          İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Ani Ören Yeri'ndeki mağaraların tarihi geçmişinden bahsederek, "Bu mağaralar milattan önce 3 binli yıllardan beri kullanılmaktadır. Ani Ören Yeri'ndeki Bostanlar Deresi mevkisinde yaklaşık 800 mağara var, kesintisiz olarak 5 bin yıllık yaşam alanı, çeşitli amaçlarla kullanılmış, günümüze kadar da gelmişler" dedi.

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          Çetin, mağaraların turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

          "Bu mağaraların bir çoğu erzak deposu, samanlık ya da ahır olarak kullanılmış ve halen günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Ani deyince sadece Ani Ören Yerindeki 800 hektarlık alanın dışında Bostanlar ve Mığmığ deresindeki mağaralar ve yer altı şehirleri de akla gelmelidir.

        • 6

          Buradaki mağaraların hemen hepsinin bir ismi var, 7 Sütunlu, Deve Hanı, Laz Mahallesi, Ahmetlerin Evi gibi her mağaranın bir ismi var ve belli amaçlarla kullanılmış. Köylüler halen bu mağaraları kullanmaktadır. Erzak deposu, ahır ve saman odaları şeklinde kullanılmaktadır. 1950'lere kadar mağaralar daha aktif bir şekilde kullanılmaktaydı."

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