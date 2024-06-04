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        Haberler Yaşam Kars Barajı pelikanları ağırlıyor

        Kars Barajı pelikanları ağırlıyor

        Kars Barajı, birçok göçmen kuşun yanı sıra son yıllarda pelikanlara ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:02
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          Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen Göl Su projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018'de su tutmaya başladı.

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          Büyük oranda dolunca yörede yaban hayatına da adeta hayat veren baraj, pelikan, angut, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

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          Su seviyesinin arttığı baraja birçok kuş türün yanında son yıllarda pelikanlar da sürü halinde gelmeye başladı.

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          Pelikanların su üstündeki hareketliliği drone ile görüntülendi.

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