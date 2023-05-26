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Karpuz Bozulur Mu?

Yaz aylarının sıcak günlerinde sıklıkla tüketilen karpuz, bazı araştırmalara göre bir sebzedir. Ancak ister meyve olsun ister sebze, serinletici etkisi ile pek çok kişi tarafından severek tüketilir. Karpuz, doğru koşullarda saklandığında birkaç gün tazeliğini korur. Bu püf noktaları merak ediyorsanız “Karpuz nasıl saklanmalı?” sorusunun cevabı olan aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz.

Karpuz Kaç Gün Dayanır?

Karpuzun saklanma koşulları birkaç gruba ayrılır. Kesilmemiş bir karpuz ile kesilmiş karpuz, birbirinden farklı olarak muhafaza edilmelidir.

Öncelikle alınan karpuzun orta boy ya da küçük boy olması hem daha çabuk tüketilmesini hem de tazeliğini korumak için ekstra çaba gösterilmemesini kolaylaştırır. Bu nedenle aile bireylerinin sayısına uygun bir karpuz seçmek, kısa vadede lezzetli bir tüketim sağlar.

Eğer karpuz kesilmediyse kolay bir şekilde muhafaza edilebilir. Ancak bazı kişiler kesilmemiş karpuzu buzdolabında saklamayı tercih etse de bu yöntem oldukça yanlıştır. Kesilmemiş karpuz, buzdolabına kaldırıldığında besin değerini yavaş yavaş kaybeder. Bu nedenle henüz kesilmemiş bir karpuz mutlaka güneş ışığı almayan bir noktada, özellikle oda sıcaklığında bulunmalıdır.

Karpuz bozulur mu ? sorusunun cevapları oldukça değişkendir. Eğer karpuzu ortadan kestiyseniz her iki tarafını mutlaka streç film ile sarın ve dolaba kaldırın. Bu sayede karpuz yaklaşık 1 hafta kadar buzdolabında saklanabilir. Yine de çok fazla bekletmeden tüketmeye özen gösterin.

? sorusunun cevapları oldukça değişkendir. Eğer karpuzu ortadan kestiyseniz her iki tarafını mutlaka streç film ile sarın ve dolaba kaldırın. Bu sayede karpuz yaklaşık 1 hafta kadar buzdolabında saklanabilir. Yine de çok fazla bekletmeden tüketmeye özen gösterin. Karpuzun bozulmasını engellemek için yapılacak bir diğer adım ise dilimlenmiş karpuzun muhafaza edilme koşuludur. Aldığınız karpuzu kabuğundan ayırıp küp şeklinde doğrayarak tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Eğer tüketmekte zorluk çekiyorsanız kalan karpuzları bir kaba yerleştirebilir, üzerini kapatabilir ve hava almasını engelleyerek buzdolabına kaldırabilirsiniz. Bu şekilde saklanan karpuz yaklaşık 3-4 gün içinde mutlaka tüketilmelidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk