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Karneler ne zaman verilecek? 2022 Karneler ne zaman basılacak ve karneler ne zaman alınacak?

Karneler ne zaman verilecek? 2022 Karneler ne zaman basılacak, karneler ne zaman alınacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken öğrenciler için karne heyecanı yaşanıyor. Karne almayı bekleyen öğrenciler "Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman basılacak, karneler ne zaman alınacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Tüm merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...

09.06.2022 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Okulların kapanmasına son ders zilinin çalmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler karnelerin ne zaman basılacağını araştırmaya başladı. Öğretmenleri tarafından verilecek kanaat notunu merak eden öğrenciler karne gününü iple çekmeye başladı. Peki Karneler ne zaman verilecek? 2022 Karneler ne zaman basılacak, karneler ne zaman alınacak? İşte detaylar...

  • KARNELER NE ZAMAN BASILACAK 2022?

    Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlandıktan sonra sistem kapatılmaktadır.

    Karne Basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

  • 2022 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

    MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

    Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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