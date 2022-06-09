Okulların kapanmasına son ders zilinin çalmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler karnelerin ne zaman basılacağını araştırmaya başladı. Öğretmenleri tarafından verilecek kanaat notunu merak eden öğrenciler karne gününü iple çekmeye başladı. Peki Karneler ne zaman verilecek? 2022 Karneler ne zaman basılacak, karneler ne zaman alınacak? İşte detaylar...