'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı

|ADI VE SOYADI
|UNVANI
|ÜLKELER
|Cevdet Yılmaz
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı
|Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
|Yılmaz Tunç
|Adalet Bakanı
|Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
|Mahinur Özdemir Göktaş
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
|Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
|Vedat Işıkhan
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
|Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
|Mehmet Özhaseki
|Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
|Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
|Alparslan Bayraktar
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
|Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
|Osman Aşkın Bak
|Gençlik ve Spor Bakanı
|Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
|Mehmet Şimşek
|Hazine ve Maliye Bakanı
|Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
|Ali Yerlikaya
|İçişleri Bakanı
|Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
|Mehmet Nuri Ersoy
|Kültür ve Turizm Bakanı
|Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
|Yusuf Tekin
|Milli Eğitim Bakanı
|Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
|Yaşar Güler
|Milli Savunma Bakanı
|Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
|Fahrettin Koca
|Sağlık Bakanı
|Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
|Mehmet Fatih Kacır
|Sanayi ve Teknoloji Bakanı
|Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
|İbrahim Yumaklı
|Tarım ve Orman Bakanı
|Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
|Ömer Bolat
|Ticaret Bakanı
|Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
|Abdulkadir Uraloğlu
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
|Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta