'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı

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Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edeceklerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:

ADI VE SOYADI UNVANI ÜLKELER Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya Mehmet Özhaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanı Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda Ömer Bolat Ticaret Bakanı Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta