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        Haberler Gündem Güncel Karlı havaya bile aldırmayıp drift attı! | Son dakika haberleri

        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!

        İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında bir araç sürücüsü drift attı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan megakentin birçok noktasında yaşanan kazalar da yine çevredekiler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:00
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        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
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        İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kağıthane’de yokuştan inen araç duramayarak taksiye çarptı.

        DHA'nın haberine kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kalırken, bir araç sürücüsü karla kaplı yolda uzun süre drift attı.

        İstanbul'da aralıklarla yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının etkili olduğu Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yokuştan inmek isteyen araç kayarak duran taksiye çarptı.

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        Maddi hasar meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer yandan gece saatlerinde birçok sürücü karla kaplı cadde ve sokaklarda yolda kaldı. Bazı araçlar vatandaşların yardımıyla trafikte ilerledi.

        KARLI KAPLI YOLDA DRİFT ATTI

        Diğer yandan Kağıthane Hamidiye Mahallesinde gece boyunca kar yağmaya devam etti. Kar yağışı sırasında bir araç sürücüsü drift attı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Levent Konaklar mahallesinde ise, karla kaplı yolda kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar ana yola çıkmaya çalışan sürücünün aracını uzun süre itti.

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