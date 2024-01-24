Karla kaplanan köylerinde 40 yıl sonra ilk kışı geçiriyorlar

SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN İNEĞİNİN SIRTINA KİLİM ÖRÜYOR

Köyde geçirdiği son kışın, çocuk yaşlarda olduğunu ifade eden Demirci, şunları söyledi:

"Son 40 yıldır kalmamıştım. Kış şartlarının ağır olduğunu biliyoruz. Ona göre tedbirimizi almak zorundayız. Sağ olsun Özel İdaremiz, muhtarlarımız yardımcı oluyorlar. Yollarımızı açıyorlar. Biraz su sıkıntısı var, o da düzelecek inşallah. Yiyeceklerimizi yazdan tedarik etmemiz gerekiyor. Kar yağdığında inanılmaz keyif alıyorum."