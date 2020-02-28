Karius'un yerine Sinan Bolat!

Beşiktaş'ta satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan Loris Karius'un yerine kaleci arayışları devam ediyor. Forma giydiği süreçte oldukça eleştirilen Alman file bekçisinin yerini tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Belçika’da Royal Antwerp forması 31 yaşındaki file bekçisinin kulübü olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sinan Bolat, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş’ta oynayabileceğini açıklamıştı.

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