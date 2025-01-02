Karısını işkenceyle öldürdü!

Olay, Isparta'da meydana geldi.

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28 yaşındaki kadının iki çocuğu vardı.

Evlatlarının hatrına her türlü zulmüne katlandığı imam nikahlı kocası iddiaya göre onu işkenceyle hayattan kopardı.

Mezarı başında gözyaşı döken kardeşi hem üzgün hem de isyandaydı.