Karia Suresi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1.Yürekleri hoplatan büyük felaket!
2.Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
3.Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?
4.O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.
5.Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
6.İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,
7.Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
8.Ama kimin de tartıları hafif gelirse,
9.İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.
10.Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?
11.O, kızgın bir ateştir.