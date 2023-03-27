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Karia Suresi Okunuşu ve Anlamı: Karia Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Karia Suresi okunuşu ve anlamı: Karia Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Karia Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. Karia, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir. Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu suredir. Surede bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte, ahiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunulmaktadır. Karia Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Giriş: 27.03.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Karia Suresi, İslam dini için önem arz eden dualardandır. Karia Suresi Mekke’de inmiştir. Tamamı 11 ayettir. İsmini ilk ayette geçen ve “kapıyı çalan, dehşetten yürekleri hoplatan” manasındaki Karia kelimesinden alır. Karia, kıyametin isimlerinden biridir. Mushaf tertibine göre 101, iniş sırasına göre ise 30. suredir. Surede, kıyametin dehşetli manzaraları tasvir edilir. İyilerle kötülerin akıbeti haber verilerek, terazinin sevap kefesinin ağır basması için insan, daha çok iyilik yapmaya teşvik edilir. Karia Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Karia Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Karia Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1.El kariah

    2.Mel kariah

    3.Ve ma edrake mel kariah

    4.Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

    5.Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

    6.Fe emma men sekulet mevazınüh

    7.Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

    8.Ve emma men haffet mevazınüh

    9.Fe ümmühu havıyeh

    10.Ve ma edrake mahiyeh.

    11.Narun hamiyeh

  • Karia Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1.Yürekleri hoplatan büyük felaket!

    2.Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

    3.Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

    4.O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

    5.Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

    6.İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

    7.Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

    8.Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

    9.İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.

    10.Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?

    11.O, kızgın bir ateştir.

  • Karia Suresi Konusu

    Surede, kıyametin dehşetli manzaraları tasvir edilir. İyilerle kötülerin akıbeti haber verilerek, terazinin sevap kefesinin ağır basması için insan, daha çok iyilik yapmaya teşvik edilir.

    Karia Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu suredir. Kureyş suresinden sonra, Kıyamet suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Karia Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Korkunç ses” diye çevirdiğimiz kāria kelimesi sözlükte “şiddetle vurmak, çarpmak” anlamına gelen kar‘ kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Arapça’da büyük felâket ve belâya da kāria denir (bk. Ra‘d 13/31). Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kāria denmiştir. Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

    Sûre kıyamet gününün dehşetine vurgu yapan âyetlerle başlar (âyet 1-3). Hz. Peygamber’e, “Sen kārianın ne olduğunu nereden bileceksin?” denilmesi, kıyamet hadisesinin şiddet ve dehşetinin bizzat yaşanmadıkça Resûlullah tarafından dahi gerçek anlamıyla idrak edilemeyeceğine işaret eder. Kāria kelimesi daha sonraki âyetlerde açıklanarak o günde insanların sağanak halinde uçuşup ateşe düşen pervaneler, böcekler, dağların ise atılmış renkli yün gibi olacağı belirtilir (âyet 4-5). Müteakip âyetlerde insanların dünya hayatındaki davranışlarına göre âhirette karşılaşacakları ceza ve elde edecekleri mükâfattan bahsedilir. Tartıları ağır gelenlerin memnun edici bir hayata kavuşacakları, tartıları hafif gelenlerin ise kızgın bir ateş uçurumuna atılacakları haber verilir (âyet 6-11). 6. âyette geçen “mevâzîn” kelimesi, Arapça’da hem “mîzân”ın (tartı aleti) hem de “mevzûn”un (tartılan şey) çoğul şeklidir. Bu âyetle ilgili yorumlarda, âhirette amellerin cisim haline getirilerek tartılacağı belirtildiği gibi mevâzîn kelimesinin mecazi anlamda kullanıldığı ve bununla insanların davranışlarına takdir edilecek ceza veya mükâfatta tam adaletin geçerli olacağının kastedildiği de belirtilmektedir. Kāria sûresinde, kıyamet gününün gerçekliği çarpıcı sahnelerle gözler önüne serilerek hem müjdeleyici hem korkutucu mesajlara yer verilmiş, öte yandan sorumluluk ilkesine vurgu yapılarak dünya hayatındaki davranışların karşılıksız kalmayacağı bildirilmiştir.

  • Karia Suresi Fazileti 

    Bir işin yolunda gitmesi için her gün 100 defa okunursa, Allah'ın izniyle o iş başarıyla sonuçlanır. Sürekli okuyanlar, kendilerini ve ailelerini belalara karşı korumuş olur. Küskünlüklerin son bulması için bu surenin okunması çok hayırlıdır. Karia suresini üzerinde taşıyanlar, maddi sıkıntılardan kurtuluşa erer.

  • Karia Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

    • Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu suredir. 

    • Kureyş suresinden sonra, Kıyamet suresinden önce Mekke’de inmiştir.

    Karia Suresi Kaç Ayet?

    • Karia Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

    Karia Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 600. sayfada ve 30. cüzde yer alır. 

    Karia Ne Demek?

    • Sure, ismini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamında kullanılmış olan el-Kari'a kelimesinden alır.

  • Karia Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Karia suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157) 

    Keza, başörtüsü olmadan da Karia suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    Karia Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    • Karia suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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