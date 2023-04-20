Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'la çarpışan otomobildeki karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu! - Son dakika haberleri

Karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde TIR'la çarpışan otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TIR sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Giriş: 20.04.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
TIR'la çarpışan otomobildeki karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu! - Son dakika haberleri
Karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde gece saatlerinde Salih U. (51) idaresindeki TIR ile Feyzullah Doğan'ın (41) kullandığı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

TIR sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

TIR'DA KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Çarpışma sonucu TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

TIR sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Halkın yararına verilen taahhütleri yerine getiririz"
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.