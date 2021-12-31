İnternetten alışverişlerinden bir paket bekleyen ya da bir yakınına yılbaşı hediyesi göndermek isteyenler 31 Aralık kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusunun cevabını araştırıyor. Miladi takvim kullanantüm ülkelerde 31 Aralık günü yılbaşı olarak kutlanıyor. Resmi tatillerde devlet daireleri ve pek çok işletmenin kapalı olması bugün kargolar açık mı sorusunu gündeme getirdi. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler...