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Kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? 31 Aralık yılbaşında ve 1 Ocak'ta kargolar açık mı, kaça kadar dağırım yapıyor?

Kargolar bugün kaça kadar açık, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu?

31 Aralık Cuma günü yılbaşı tatilinin başlamasına sayılı saatler kala kargo bekleyen vatandaşlar kargoların mesai saatlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kargolar kapalı oluyor ve dağıtım yapmıyor. Kargolar bugün kaça kadar açık, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu, kaça kadar dağıtım yapıyor ve tatil mi?

31.12.2021 - 11:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İnternetten alışverişlerinden bir paket bekleyen ya da bir yakınına yılbaşı hediyesi göndermek isteyenler 31 Aralık kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusunun cevabını araştırıyor. Miladi takvim kullanantüm ülkelerde 31 Aralık günü yılbaşı olarak kutlanıyor. Resmi tatillerde devlet daireleri ve pek çok işletmenin kapalı olması bugün kargolar açık mı sorusunu gündeme getirdi. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler... 

  • 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

    Resmi Yılbaşı tatili bu sene de her sene olduğu gibi 1 Ocak günü olacak. 31 Aralık Cuma günü ise resmi tatil değil. Kamu kurumları ve pek çok işletme, 31 Aralık Cuma günü tam mesai hizmet vermeye devam edecek.

     

  • 31 ARALIK KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

    31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek.

     

  • 31 Aralık Cuma kargo şirketler normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında kargo dağıtacak ve yeni paket kabul edecek. Kargo şirketlerinin çalışma saatleri her firmaya göre farklılık gösterebiliyor. 

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    1 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

    2022 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak'ta kargo şirketleri kapalı olacak ve dağıtım yapmayacak. 

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